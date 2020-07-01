Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ВЦИОМ сообщил, что 61% россиян смотрели парад Победы

ВЦИОМ сообщил, что 61% россиян смотрели парад Победы

 Московские пенсионерки пошли голосовать по поправкам после обращения Путина

Московские пенсионерки пошли голосовать по поправкам после обращения Путина
В Омской области явка на голосование по поправкам к Конституции составила 56%

В Омской области явка на голосование по поправкам к Конституции составила 56%

 Явка на голосование по Конституции РФ в Астраханской области составляет 60,87%

Явка на голосование по Конституции РФ в Астраханской области составляет 60,87%
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
ВЦИОМ сообщил, что 61% россиян смотрели парад Победы

ВЦИОМ сообщил, что 61% россиян смотрели парад Победы

 Московские пенсионерки пошли голосовать по поправкам после обращения Путина

Московские пенсионерки пошли голосовать по поправкам после обращения Путина
В Омской области явка на голосование по поправкам к Конституции составила 56%

В Омской области явка на голосование по поправкам к Конституции составила 56%

 Явка на голосование по Конституции РФ в Астраханской области составляет 60,87%

Явка на голосование по Конституции РФ в Астраханской области составляет 60,87%
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
10:31   1 Июля 2020
Общество

ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят всероссийское голосование по поправкам

ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят всероссийское голосование по поправкам

Уникальное обсуждение общероссийского голосования по Конституции РФ организуют ФАН и Медиагруппа "Патриот". Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Представители Федерального агентства новостей и Медиагруппы "Патриот" обсудят проведение общероссийского голосования по поправкам к Основному закону страны. Специалисты рассмотрят процесс плебисцита, возможные нарушения, и разоблачат самые абсурдные фейки различных недостоверных источников.

Эксперты расскажут о волеизъявлении россиян заграницей с 14:00 до 16:00. Прямая трансляция пройдет в соцсети Медиагруппы "Патриот".

Специалисты обсудят явку избирателей и предварительные итоги всероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ в 21:00. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#обсуждение #фан #патриот #Голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...