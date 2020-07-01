ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят всероссийское голосование по поправкам

Уникальное обсуждение общероссийского голосования по Конституции РФ организуют ФАН и Медиагруппа "Патриот". Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Представители Федерального агентства новостей и Медиагруппы "Патриот" обсудят проведение общероссийского голосования по поправкам к Основному закону страны. Специалисты рассмотрят процесс плебисцита, возможные нарушения, и разоблачат самые абсурдные фейки различных недостоверных источников.

Эксперты расскажут о волеизъявлении россиян заграницей с 14:00 до 16:00. Прямая трансляция пройдет в соцсети Медиагруппы "Патриот".

Специалисты обсудят явку избирателей и предварительные итоги всероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ в 21:00. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.