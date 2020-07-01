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 Московские пенсионерки пошли голосовать по поправкам после обращения Путина

Московские пенсионерки пошли голосовать по поправкам после обращения Путина
В Омской области явка на голосование по поправкам к Конституции составила 56%

В Омской области явка на голосование по поправкам к Конституции составила 56%

 Явка на голосование по Конституции РФ в Астраханской области составляет 60,87%

Явка на голосование по Конституции РФ в Астраханской области составляет 60,87%
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10:31   1 Июля 2020
Общество

Памфилова: на голосовании по поправкам в РФ работают свыше 500 тыс. наблюдателей

Памфилова: на голосовании по поправкам в РФ работают свыше 500 тыс. наблюдателей

Процесс голосования по поправкам к Конституции РФ отслеживают 526 тыс. 584 наблюдателя. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова со ссылкой на данные ОП.

Контроль над процессом голосования по поправкам к Конституции РФ осуществляют 526 тыс. 584 наблюдателя. Такие данные озвучила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она сослалась на отчет Общественной палаты России.

Общенародное голосование по поправкам к Конституции стартовало в России 25 июня. Сегодня, 1 июля, основной и заключительный день плебисцита. Открыты участки для голосования по всей стране.

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Автор: Яна Либерман
#памфилова #конституция #наблюдатели #Голосование2020

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