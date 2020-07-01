Явка на голосование по поправкам в Москве и в Петербурге составляет 42% и 59%

ЦИК сообщает, что явка на голосование по поправкам в Москве и в Санкт-Петербурге составляет 42% и 59% соответственно.

Избирательные участки в главный день голосования по поправкам к Конституции открыли во всех субъектах России. Первыми эстафету приняли на Чукотке и Камчатке. Согласно данным регионального избиркома, в шести населенных пунктах автономного округа явка на 10:00 утра составила 100%, а по региону — 70%.

1 июля стал завершающим днем голосования по поправкам к Конституции РФ. Голосование проводилось во всех регионах страны с 25 июня.