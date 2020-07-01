Памфилова: серьезных нарушений на голосовании по Конституции нет

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила об отсутствии серьезных нарушений во время проведения голосования по поправкам к Конституции РФ.

По словам Памфиловой, в спецзаседании ЦИК нет необходимости, поскольку серьезные нарушения во время голосования по поправкам к Конституции РФ до 1 июля выявлены не были.

Ранее глава Центризбиркома заявляла, что все граждане, которые попытаются проголосовать дважды, будут выявлены и наказаны серьезными штрафами. Перед подведением итогов голосования будут сопоставлены все списки заполнивших бюллетени, как в электронном, так и очном формате — внутри страны или за рубежом.