Беглов принял участие в голосовании по поправкам к Конституции

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал по поправкам к Конституции РФ в последний день плебесцита.

Свой голос за или против поправок глава города отдал в одном из местных избирательных участков. Отмечается, что Беглов проголосовал в последний день проведения общероссийского голосования, которое было назначено с 25 июня по 1 юля.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении даты голосования на 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение, что россияне смогут голосовать всю неделю, с 25 июня по 1 июля.