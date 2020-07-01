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В Омской области явка на голосование по поправкам к Конституции составила 56%

В Омской области явка на голосование по поправкам к Конституции составила 56%

 Явка на голосование по Конституции РФ в Астраханской области составляет 60,87%

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10:24   1 Июля 2020
Общество

Беглов принял участие в голосовании по поправкам к Конституции

Беглов принял участие в голосовании по поправкам к Конституции

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал по поправкам к Конституции РФ в последний день плебесцита.

Свой голос за или против поправок глава города отдал в одном из местных избирательных участков. Отмечается, что Беглов проголосовал в последний день проведения общероссийского голосования, которое было назначено с 25 июня по 1 юля.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении даты голосования на 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение, что россияне смогут голосовать всю неделю, с 25 июня по 1 июля.

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Автор: Юлия Яковлева
#конституция #беглов #Голосование2020

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