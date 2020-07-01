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В Омской области явка на голосование по поправкам к Конституции составила 56%

В Омской области явка на голосование по поправкам к Конституции составила 56%

 Явка на голосование по Конституции РФ в Астраханской области составляет 60,87%

Явка на голосование по Конституции РФ в Астраханской области составляет 60,87%
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10:19   1 Июля 2020
Общество

Глава ЦИК Татарстана оценил влияние голосования по поправкам на избирательную систему РФ

Глава ЦИК Татарстана оценил влияние голосования по поправкам на избирательную систему РФ

Голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации скажется на развитии всей избирательной системы государства, заявил председатель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев.

Беспрецедентные меры по обеспечению безопасности для граждан действуют на территории республики, отметил глава ЦИК Татарстана. По его словам, избирательная система ранее никогда не проходила подобного тестирования. Он подчеркнул, что в регионе есть 100% запас необходимых СИЗ.

"Мы можем при необходимости их перебросить, куда нужно. В каждом районе он находится в центральных аптеках", — цитирует главу ЦИК республики издание "Татарстан".

Кондратьев отметил, что семь дней голосования стали серьезным вызовом, с которым удалось полностью справиться. По словам председателя Центризбиркома, все участники процесса реагировали оперативно, члены комиссий были застрахованы от коронавируса, а с начала голосования по поправкам прошло 19,5 тыс. санитарных и дезинфекционных обработок.

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Автор: Василий Пименов
#поправки #конституция #Голосование2020

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