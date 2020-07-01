Явка на голосование по Конституции РФ в Астраханской области составляет 60,87%

Жители Астраханской области активно принимают участие в избирательном процессе по Конституции РФ. Явка на голосование в регионе составляет 60,87%. Об этом сообщили в местной избирательной комиссии.

До момента начала работы избирательных участков в основной день голосования по Конституции РФ явка составляла 59,6%. По словам представителя комиссии, к 10 часам по местному времени 1 июля явка на избирательные участки достигла 60,87%. Серьезные нарушения не обнаружены за все дни голосования в Астраханской области.

Избирательный процесс по внесению изменений в Основной закон страны проходит с 25 июня по 1 июля 2020 года включительно. Время работы участков с 8:00 до 20:00.