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В Омской области явка на голосование по поправкам к Конституции составила 56%

В Омской области явка на голосование по поправкам к Конституции составила 56%

 Явка на голосование по Конституции РФ в Астраханской области составляет 60,87%

Явка на голосование по Конституции РФ в Астраханской области составляет 60,87%
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10:17   1 Июля 2020
Политика

Явка на голосование по Конституции РФ в Астраханской области составляет 60,87%

Явка на голосование по Конституции РФ в Астраханской области составляет 60,87%

Жители Астраханской области активно принимают участие в избирательном процессе по Конституции РФ. Явка на голосование в регионе составляет 60,87%. Об этом сообщили в местной избирательной комиссии.

До момента начала работы избирательных участков в основной день голосования по Конституции РФ явка составляла 59,6%. По словам представителя комиссии, к 10 часам по местному времени 1 июля явка на избирательные участки достигла 60,87%. Серьезные нарушения не обнаружены за все дни голосования в Астраханской области.

Избирательный процесс по внесению изменений в Основной закон страны проходит с 25 июня по 1 июля 2020 года включительно. Время работы участков с 8:00 до 20:00.

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Автор: Василий Пименов
#астрахань #конституция2020 #Голосование2020

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