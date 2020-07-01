Участки для голосования в Москве открылись вовремя и работают в штатном режиме

С раннего утра для жителей Москвы, желающих проголосовать по поправкам к Конституции РФ, было открыто 3604 участка.

Участки для голосования в столице России открылись в 08:00 и работают в штатном режиме. Об этом рассказал заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

По словам председателя, в Москве свои двери для избирателей с раннего утра открыли все 3604 участка. Он сообщил, что на них работа проходит спокойно. 1978 из работающих 1 июля участков оснащены КОИБ. Также Реут рассказал, что работает видеонаблюдение и ведется прямая трансляция в интернет.