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 Московские пенсионерки пошли голосовать по поправкам после обращения Путина

Московские пенсионерки пошли голосовать по поправкам после обращения Путина
В Омской области явка на голосование по поправкам к Конституции составила 56%

В Омской области явка на голосование по поправкам к Конституции составила 56%

 Явка на голосование по Конституции РФ в Астраханской области составляет 60,87%

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10:17   1 Июля 2020
Общество

Участки для голосования в Москве открылись вовремя и работают в штатном режиме

Участки для голосования в Москве открылись вовремя и работают в штатном режиме

С раннего утра для жителей Москвы, желающих проголосовать по поправкам к Конституции РФ, было открыто 3604 участка.

Участки для голосования в столице России открылись в 08:00 и работают в штатном режиме. Об этом рассказал заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

По словам председателя, в Москве свои двери для избирателей с раннего утра открыли все 3604 участка. Он сообщил, что на них работа проходит спокойно. 1978 из работающих 1 июля участков оснащены КОИБ. Также Реут рассказал, что работает видеонаблюдение и ведется прямая трансляция в интернет.

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Автор: Василий Пименов
#москва #конституция #Голосование2020

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