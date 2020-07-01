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 Московские пенсионерки пошли голосовать по поправкам после обращения Путина

Московские пенсионерки пошли голосовать по поправкам после обращения Путина
В Омской области явка на голосование по поправкам к Конституции составила 56%

В Омской области явка на голосование по поправкам к Конституции составила 56%

 Явка на голосование по Конституции РФ в Астраханской области составляет 60,87%

Явка на голосование по Конституции РФ в Астраханской области составляет 60,87%
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10:16   1 Июля 2020
Общество

ЦИК: средняя явка на голосовании по поправкам превысила 50-процентный порог

ЦИК: средняя явка на голосовании по поправкам превысила 50-процентный порог

Центризбирком озвучил показатели по явке населения на голосование по конституционным поправкам. За шесть дней она составила 55,22 процента.

Средняя явка на голосование по поправкам к Конституции РФ за прошедшие шесть дней составила 55,22 процента общего числа имеющих право голоса. Таковы данные Центризбиркома.

Общероссийское голосование по поправкам в основной закон стартовала 25 июня и завершится сегодня, 1 июля. Сегодня — основной день плебисцита.

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Автор: Юлия Яковлева
#цик #конституция #явка #Голосование2020

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