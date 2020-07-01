ЦИК: средняя явка на голосовании по поправкам превысила 50-процентный порог

Центризбирком озвучил показатели по явке населения на голосование по конституционным поправкам. За шесть дней она составила 55,22 процента.

Средняя явка на голосование по поправкам к Конституции РФ за прошедшие шесть дней составила 55,22 процента общего числа имеющих право голоса. Таковы данные Центризбиркома.

Общероссийское голосование по поправкам в основной закон стартовала 25 июня и завершится сегодня, 1 июля. Сегодня — основной день плебисцита.