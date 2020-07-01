Представили ТИК ДЭГ исключили подтасовки при онлайн-голосовании по Конституции РФ

Данные участников онлайн-голосования по изменениям в Конституцию РФ проходят тщательную сверку, подтасовки исключены. Об этом сообщили представители избиркома дистанционного электронного голосования.

"Все записи, поданные на электронное голосование, проходят многоуровневую сверку по различным базам", — говорится в сообщении комиссии.

Учетные записи граждан, подавших заявление на участие в онлайн-голосовании, дополнительно проходили трехэтапную проверку, пишет ТАСС. По словам представителя Территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ), после старта голосования дополнительная сверка ежедневно проводилась во всех участковых комиссиях.

Онлайн-голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось во вторник. Избирательные пункты по всей территории страны продолжают работать с 8:00 до 20:00 по местному времени по 1 июля. Принять участие в голосовании смогут все совершеннолетние граждане РФ.