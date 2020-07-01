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В Омской области явка на голосование по поправкам к Конституции составила 56%

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10:01   1 Июля 2020
Общество

"Голос" сообщил о новых мнимых "нарушениях" на голосовании в Пермском крае

"Голос" сообщил о новых мнимых "нарушениях" на голосовании в Пермском крае

Члены движения "Голос" разместили на своем портале "Карта нарушений" жалобу на то, что якобы руководители компаний "Азот" и "Уралкалий" в Пермском крае "давят" на своих работников в вопросе голосования по поправкам к Конституции РФ, пишут СМИ.

Жалоба была направлена одним из сотрудников "Азота", который заявил о якобы "давлении" начальства на принимающих участие в плебисците работников предприятия, передает Nation News. По его словам, руководство "принуждает" голосовать персонал на рабочем месте из-за пандемии COVID-19. Также недовольство вызвала шапка выданного бланка, в которой, по его мнению, шла речь о "согласии на одобрение Конституции". Сотрудник утверждает, что на заводе "Уралкалий" сложилась аналогичная ситуация.

Плебисцит официально называется "Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", о чем, видимо, и говорил заявитель, однако никакого нарушения в этом нет. Организация участия в голосовании на рабочем месте также не нарушает законодательство, так как это весьма распространенная практика в свете распространения коронавируса нового типа.

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Автор: Василий Пименов
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