Член ОП Петербурга отметил важность соблюдения санитарной безопасности на УИКах

Голосование по поправкам к Конституции РФ проводится в течение недели из-за эпидемиологической ситуации. Об этом заявил член Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Солонников.

Граждане положительно оценили призыв проголосовать по поправкам. Солонников отметил, что возможность голосования в любой удобный день позволила не только избежать скопления граждан, но и сделать комфортными условия для занятых людей. Об этом — в статье "ПолитЭксперта".

Солонников положительно оценил предварительные результаты по явке, а также отметил, что во время голосования не было замечено серьезных нарушений.

Голосование по поправкам к Конституции России проходит с 25 июня по 1 июля. Свой голос могут отдать граждане в возрасте от 18 лет. Избирательные участки работают каждый день по 12 часов, с 8 утра.