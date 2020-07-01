Член ОП Петербурга отметил важность соблюдения санитарной безопасности на УИКах

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 Московские пенсионерки пошли голосовать по поправкам после обращения Путина

Московские пенсионерки пошли голосовать по поправкам после обращения Путина
В Омской области явка на голосование по поправкам к Конституции составила 56%

В Омской области явка на голосование по поправкам к Конституции составила 56%

 Явка на голосование по Конституции РФ в Астраханской области составляет 60,87%

Явка на голосование по Конституции РФ в Астраханской области составляет 60,87%
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10:01   1 Июля 2020
Общество

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Голосование по поправкам к Конституции РФ проводится в течение недели из-за эпидемиологической ситуации. Об этом заявил член Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Солонников.

Граждане положительно оценили призыв проголосовать по поправкам. Солонников отметил, что возможность голосования в любой удобный день позволила не только избежать скопления граждан, но и сделать комфортными условия для занятых людей. Об этом — в статье "ПолитЭксперта".

Солонников положительно оценил предварительные результаты по явке, а также отметил, что во время голосования не было замечено серьезных нарушений.

Голосование по поправкам к Конституции России проходит с 25 июня по 1 июля. Свой голос могут отдать граждане в возрасте от 18 лет. Избирательные участки работают каждый день по 12 часов, с 8 утра.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #конституция #Голосование2020

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