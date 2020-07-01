Московские пенсионерки пошли голосовать по поправкам после обращения Путина

Открытие мемориала Советскому солдату во Ржеве стало значительным событием для многих россиян. В том числе для Громовой Лидии Михайловны, отец которой погиб в бою 1942 году и был похоронен в братской могиле. Об этом она рассказала корреспонденту «Политики сегодня» на избирательном участке № 2151, где традиционно голосует Владимир Путин.

— Почему решили проголосовать?

— Сначала я не хотела голосовать. Но вчера я посмотрела репортаж про Ржев и все. Поняла, что надо идти голосовать. Я очень благодарна, что сделали этот мемориал, потому что у меня папа воевал на Калининском фронте, и он у меня с 42 года лежит в братской могиле в Твери. Я и наплакалась вчера, но и обрадовалась, что наконец солдаты заслужили славу, которой овеяли себя еще во время войны.

По словам Лидии Михайловны обстановка на участке спокойная

— Видели когда-нибудь Владимира Путина на участке?

— Да, это было давно, он был еще со своей супругой. Больше не виделись.

Лидии Михайловне приятно, что у них с президентом общий избирательный участок:

«Да я вообще рада, что живу в этом районе. Здесь я работала, здесь природа мне очень нравится».

— Маску вам выдали на участке?

— Да, я забыла про нее. Но у меня недавно голосовал сосед, он сказал, что тут выдают маски. Так и оказалось. Еще температуру проверили и руки продезинфицировали и перчатки сказали надеть. Даже подарки какие-то дали.

Еще одна участница голосования, пенсионерка Татьяна Михайловна отметила деловой настрой на избирательном участке. Женщина к голосованию подготовилась, пришла со своей маской и перчатками.

Прямо у входной двери в УИК постелен антибактериальный коврик. Он работает по принципу многослойной липучки — входящий встает на него и в этот же момент подошва крепко приклеивается к поверхности коврика. Предполагается, что входящий оставляет все бактерии на нем.

«Я на нем залипла», — говорит Татьяна Михайловна.

Женщина рассказала, что сначала не планировала идти голосовать:

«А потом думаю ну как, все поправки в общем-то дельные. Да и потом, все подруги идут голосовать, неловко как-то»

Ранее эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Рудаков сообщил «Политике сегодня», что 1 июля, в основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ, явка людей на избирательные участки будет больше, чем в предыдущие дни.