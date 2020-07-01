Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ВЦИОМ сообщил, что 61% россиян смотрели парад Победы

ВЦИОМ сообщил, что 61% россиян смотрели парад Победы

 Московские пенсионерки пошли голосовать по поправкам после обращения Путина

Московские пенсионерки пошли голосовать по поправкам после обращения Путина
В Омской области явка на голосование по поправкам к Конституции составила 56%

В Омской области явка на голосование по поправкам к Конституции составила 56%

 Явка на голосование по Конституции РФ в Астраханской области составляет 60,87%

Явка на голосование по Конституции РФ в Астраханской области составляет 60,87%
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
ВЦИОМ сообщил, что 61% россиян смотрели парад Победы

ВЦИОМ сообщил, что 61% россиян смотрели парад Победы

 Московские пенсионерки пошли голосовать по поправкам после обращения Путина

Московские пенсионерки пошли голосовать по поправкам после обращения Путина
В Омской области явка на голосование по поправкам к Конституции составила 56%

В Омской области явка на голосование по поправкам к Конституции составила 56%

 Явка на голосование по Конституции РФ в Астраханской области составляет 60,87%

Явка на голосование по Конституции РФ в Астраханской области составляет 60,87%
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
10:49   1 Июля 2020
Россия

Московские пенсионерки пошли голосовать по поправкам после обращения Путина

Московские пенсионерки пошли голосовать по поправкам после обращения Путина

Открытие мемориала Советскому солдату во Ржеве стало значительным событием для многих россиян. В том числе для Громовой Лидии Михайловны, отец которой погиб в бою 1942 году и был похоронен в братской могиле. Об этом она рассказала корреспонденту «Политики сегодня» на избирательном участке № 2151, где традиционно голосует Владимир Путин.

— Почему решили проголосовать?

— Сначала я не хотела голосовать. Но вчера я посмотрела репортаж про Ржев и все. Поняла, что надо идти голосовать. Я очень благодарна, что сделали этот мемориал, потому что у меня папа воевал на Калининском фронте, и он у меня с 42 года лежит в братской могиле в Твери. Я и наплакалась вчера, но и обрадовалась, что наконец солдаты заслужили славу, которой овеяли себя еще во время войны.   

По словам Лидии Михайловны обстановка на участке спокойная

— Видели когда-нибудь Владимира Путина на участке?

— Да, это было давно, он был еще со своей супругой. Больше не виделись.

Лидии Михайловне приятно, что у них с президентом общий избирательный участок:

«Да я вообще рада, что живу в этом районе. Здесь я работала, здесь природа мне очень нравится».

Мемориал Советскому солдату стимулирует людей голосовать

— Маску вам выдали на участке?

— Да, я забыла про нее. Но у меня недавно голосовал сосед, он сказал, что тут выдают маски. Так и оказалось. Еще температуру проверили и руки продезинфицировали и перчатки сказали надеть. Даже подарки какие-то дали.

Еще одна участница голосования, пенсионерка Татьяна Михайловна отметила деловой настрой на избирательном участке. Женщина к голосованию подготовилась, пришла со своей маской и перчатками.

Московские пенсионерки пошли голосовать по поправкам после обращения Путина

Прямо у входной двери в УИК постелен антибактериальный коврик. Он работает по принципу многослойной липучки — входящий встает на него и в этот же момент подошва крепко приклеивается к поверхности коврика. Предполагается, что входящий оставляет все бактерии на нем.

«Я на нем залипла», — говорит Татьяна Михайловна.

Женщина рассказала, что сначала не планировала идти голосовать:

«А потом думаю ну как, все поправки в общем-то дельные. Да и потом, все подруги идут голосовать, неловко как-то»

Ранее эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Рудаков сообщил «Политике сегодня», что 1 июля, в основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ, явка людей на избирательные участки будет больше, чем в предыдущие дни.

«Явка стабильна на протяжении нескольких дней. До последнего момента не было каких-то факторов, которые бы позволяли говорить об изменениях активности. Но я полагаю, что обращение президента определенным образом повлияет на активность людей. Думаю, что явка будет выше», — сказал Рудаков.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Карина Азоян
#ржев #конституция2020 #голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...