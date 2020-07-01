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В Омской области явка на голосование по поправкам к Конституции составила 56%

В Омской области явка на голосование по поправкам к Конституции составила 56%

 Явка на голосование по Конституции РФ в Астраханской области составляет 60,87%

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9:59   1 Июля 2020
Политика

Малькевич разоблачил фейки поддельного сайта всероссийского онлайн-голосования

Малькевич разоблачил фейки поддельного сайта всероссийского онлайн-голосования

Поддельный сайт распространял фейки о процессе голосования по поправкам к Конституции РФ, рассказал заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Малькевич разоблачил поддельный сайт онлайн-голосования, где говорилось, что отдать голос можно якобы с 16 лет. Также среди фейковой информации были сведения, что "голосование будет идти с 30 июня по 5 июля", а в качестве документа можно "показать СНИЛС, водительские права и даже студенческий билет".

Недостоверной на вышеуказанном сайте является информация и о порядке формирования списков избирателей. Малькевич напомнил, что электронное голосование проходило на платформе 2020og.ru и завершилось 30 июня.

ЦИК РФ уже обратилась в Роскомнадзор по факту выявления в медиа-пространстве поддельных сайтов, где распространяются фейки о голосовании.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #конституция #малькевич #Голосование2020

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