Малькевич разоблачил фейки поддельного сайта всероссийского онлайн-голосования

Поддельный сайт распространял фейки о процессе голосования по поправкам к Конституции РФ, рассказал заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Малькевич разоблачил поддельный сайт онлайн-голосования, где говорилось, что отдать голос можно якобы с 16 лет. Также среди фейковой информации были сведения, что "голосование будет идти с 30 июня по 5 июля", а в качестве документа можно "показать СНИЛС, водительские права и даже студенческий билет".

Недостоверной на вышеуказанном сайте является информация и о порядке формирования списков избирателей. Малькевич напомнил, что электронное голосование проходило на платформе 2020og.ru и завершилось 30 июня.

ЦИК РФ уже обратилась в Роскомнадзор по факту выявления в медиа-пространстве поддельных сайтов, где распространяются фейки о голосовании.