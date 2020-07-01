Мэр Екатеринбурга рассказал о высокой явке на голосовании по поправкам к Конституции РФ

Финальный день голосования по поправкам к Конституции РФ проходит в Екатеринбурге. Избирательные участки открылись в городе в 08:00 утра по местному времени.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский озвучил предварительные итоги по явке у в 11:00 по местному времени. По информации градоначальника, которой он поделился с "КП", уже 15 тысяч человек пришли на участки с начала дня. Он подчеркнул, что голосование идет в штатном режиме, без замечаний.

Высокинский также отметил, что лично посетил несколько участков, чтобы проверить наличие средств индивидуальной защиты в рамках борьбы с распространением коронавируса.