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 Московские пенсионерки пошли голосовать по поправкам после обращения Путина

Московские пенсионерки пошли голосовать по поправкам после обращения Путина
В Омской области явка на голосование по поправкам к Конституции составила 56%

В Омской области явка на голосование по поправкам к Конституции составила 56%

 Явка на голосование по Конституции РФ в Астраханской области составляет 60,87%

Явка на голосование по Конституции РФ в Астраханской области составляет 60,87%
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9:57   1 Июля 2020
Политика

Мэр Екатеринбурга рассказал о высокой явке на голосовании по поправкам к Конституции РФ

Мэр Екатеринбурга рассказал о высокой явке на голосовании по поправкам к Конституции РФ

Финальный день голосования по поправкам к Конституции РФ проходит в Екатеринбурге. Избирательные участки открылись в городе в 08:00 утра по местному времени.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский озвучил предварительные итоги по явке у в 11:00 по местному времени. По информации градоначальника, которой он поделился с "КП", уже 15 тысяч человек пришли на участки с начала дня. Он подчеркнул, что голосование идет в штатном режиме, без замечаний.

Высокинский также отметил, что лично посетил несколько участков, чтобы проверить наличие средств индивидуальной защиты в рамках борьбы с распространением коронавируса.

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Автор: Руслан Неглинный
#екатеринбург #явка #Голосование2020

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