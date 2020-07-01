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В Омской области явка на голосование по поправкам к Конституции составила 56%

В Омской области явка на голосование по поправкам к Конституции составила 56%

 Явка на голосование по Конституции РФ в Астраханской области составляет 60,87%

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9:57   1 Июля 2020
Общество

ЦИК Татарстана сообщил о нарушениях на участках для голосования по Конституции РФ

ЦИК Татарстана сообщил о нарушениях на участках для голосования по Конституции РФ

ЦИК Республики Татарстан принял 13 звонков от избирателей по вопросам возможных нарушений на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Председатель комиссии Андрей Кондратьев прокомментировал эти обращения.

Сотрудники ЦИК Татарстана обработали все поступившие от избирателей заявки, заявил Кондратьев в беседе с журналистами. По его словам, один из жителей Республики сообщил об урне для голосования без пломбы. ЦИК оперативно отреагировал на заявку и переложила бюллетени специальный сейф-пакет.

Более двух миллионов жителей республики отдали свой голос по поправкам к Конституции РФ за прошедшие шесть дней голосования. Последний день — 1 июля — объявлен в стране выходным, чтобы все россияне смогли принять участие в мероприятии.

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Автор: Василий Пименов
#нарушения #конституция #Голосование2020

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