ЦИК Татарстана сообщил о нарушениях на участках для голосования по Конституции РФ

ЦИК Республики Татарстан принял 13 звонков от избирателей по вопросам возможных нарушений на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Председатель комиссии Андрей Кондратьев прокомментировал эти обращения.

Сотрудники ЦИК Татарстана обработали все поступившие от избирателей заявки, заявил Кондратьев в беседе с журналистами. По его словам, один из жителей Республики сообщил об урне для голосования без пломбы. ЦИК оперативно отреагировал на заявку и переложила бюллетени специальный сейф-пакет.

Более двух миллионов жителей республики отдали свой голос по поправкам к Конституции РФ за прошедшие шесть дней голосования. Последний день — 1 июля — объявлен в стране выходным, чтобы все россияне смогли принять участие в мероприятии.