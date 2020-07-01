Голосование по поправкам к Конституции проходит в Республике Саха (Якутия) без нарушений

Более 3,5 тыс. наблюдателей в Республике Саха (Якутия) работают сегодня на участках, где проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ. На данный момент в республике не было зафиксировано нарушений и жалоб.

Руководитель аппарата общественной палаты Республики Саха (Якутия) Владимир Аржаков в беседе с журналистами ФАН рассказал, что все проблемы, которые возникали, решались сразу же на избирательных участках. Общая атмосфера, по его словам, позитивная, инцидентов нет.

Участвующие в процессе голосования наблюдатели представлены разными организациями и политическими партиями. Всего в регионе открыто более 290 постоянных участков для голосования, заметил Аржаков.