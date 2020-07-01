Наблюдатели на Сахалине рассказали, как проходит голосование по поправкам к Конституции РФ

Высокий уровень безопасности и организованности наблюдается на всех избирательных участках для голосования по поправкам к Конституции РФ. В этом убедились члены Общественной палаты и рабочей группы.

Голосование проходит в штатном режиме без жалоб и нарушений, отметил председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников. Граждане показывают высокую активность. Спустя семь часов после начала голосования явка составила 62%. Местные жители с пониманием относятся к соблюдению мер предосторожности для нераспространения коронавируса. Они выполняются в полном объеме.

Власти Сахалина оборудовали порядка 309 постоянных участков для голосования по поправкам к Конституции РФ, а также было сформировано множество временных. Около 1,5 тысячи наблюдателей осуществляют контроль за проведением голосования на острове, пишет РИА "Сахалин-Курилы".