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В Омской области явка на голосование по поправкам к Конституции составила 56%

В Омской области явка на голосование по поправкам к Конституции составила 56%

 Явка на голосование по Конституции РФ в Астраханской области составляет 60,87%

Явка на голосование по Конституции РФ в Астраханской области составляет 60,87%
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9:48   1 Июля 2020
Общество

Наблюдатели на Сахалине рассказали, как проходит голосование по поправкам к Конституции РФ

Наблюдатели на Сахалине рассказали, как проходит голосование по поправкам к Конституции РФ

Высокий уровень безопасности и организованности наблюдается на всех избирательных участках для голосования по поправкам к Конституции РФ. В этом убедились члены Общественной палаты и рабочей группы.

Голосование проходит в штатном режиме без жалоб и нарушений, отметил председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников. Граждане показывают высокую активность. Спустя семь часов после начала голосования явка составила 62%. Местные жители с пониманием относятся к соблюдению мер предосторожности для нераспространения коронавируса. Они выполняются в полном объеме.

Власти Сахалина оборудовали порядка 309 постоянных участков для голосования по поправкам к Конституции РФ, а также было сформировано множество временных. Около 1,5 тысячи наблюдателей осуществляют контроль за проведением голосования на острове, пишет РИА "Сахалин-Курилы".

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Автор: Юлия Яковлева
#конституция #сахалин #наблюдатели #Голосование2020

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