В Пакистане открылись два участка для голосования по поправкам в Конституцию России

Два участка для голосования по поправкам в российскую Конституцию открылись в Пакистане. По словам посла РФ в Исламабаде Данилы Ганича, россияне смогут отдать свои голоса в Карачи и Исламабаде.

Один участок находится на территории посольства, второй у генерального консульства в Карачи. Для всех российских граждан, с учетом нестабильной эпидемиологической обстановки, будет организован специальный шаттл до посольства России.

Посол также добавил, что на время проведения голосования по поправкам приняты все необходимые меры безопасности, передает ТАСС. Посетители избирательных участков также строго соблюдают социальную дистанцию.