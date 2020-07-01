Основной день голосования по поправкам к Конституции стартовал во всех регионах РФ

Дальневосточные регионы дали старт дню основного голосования по поправкам к Конституции РФ. Двери избирательных участков открылись на Камчатке и Чукотке. Замкнет очередь Калининградская область.

Россия голосует по поправкам к Конституции. Сегодня, 1 июля, основной и заключительный день плебисцита. Пока в Москве и Санкт-Петербурге была еще ночь, открылись первые участки для голосования в самых восточных регионах — Сахалинской и Магаданской областях.

Эстафету подхватили Приморье, Хабаровский край и Еврейская АО, несколько позже регионы Сибири: Иркутская область, Красноярский край и Новосибирская область.

Далее на очереди были жители Омской области, а потом и Урала: Пермского края, Свердловской области и Башкирии.

Буквально недавно открылись УИК в Москве и Петербурге, своей очереди проголосовать дожидаются жители самого западного региона РФ — Калининградской области. До открытия участков там менее часа.

Голосование сопряжено с особыми мерами предосторожности. Во избежание риска заражения коронавирусом на каждом участке каждого города страны действуют строгие правила санитарной безопасности. Гражданам выдают медицинские маски и перчатки, а также одноразовые ручки. Обязательно и соблюдение социальной дистанции.

Голосование по поправкам к Конституции стартовало в РФ 25 июня и длится неделю.