Эксперт отметил профессионализм ЦИК при организации голосования по поправкам к Конституции

Центризбирком России продемонстрировал профессионализм и грамотность при проведении голосования по поправкам к Конституции. Деятельность комиссии в беседе с журналистами оценил политолог Дмитрий Захаров.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходит с 25 июня по 1 июля. Все это время избирательные комиссии обеспечивают безопасность граждан. Особенно это важно в условиях риска распространения коронавируса. Прибывших на УИК россиян обязательно снабжают индивидуальными средствами защиты. Кроме того, сотрудники комиссии проводят работу, не допуская скопления большого количества людей.

Голосование еще не завершено, однако четыре прошлых дня демонстрируют четкость действий ЦИК и региональных комиссий, рассказал изданию New Inform руководитель "Евразийского Института Исследований и Поддержки Молодежных Инициатив" Дмитрий Захаров. На участках наблюдается ажиотаж, люди приходят голосовать семьями. Несмотря на активность граждан, удается избежать скученности. Работа УИК позволила создать все условия для безопасности людей в условиях пандемии коронавируса.