Татарстан показал высокую явку на голосование по поправкам в Конституцию

Явка на голосование по поправкам в Конституцию в Татарстане до 1 июля составила около 70%, сообщил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

По данным ведомства, в Республике Татарстан проголосовало большинство избирателей, обладающих правом голоса. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ началось 25 июня и продолжится до 1 июля. К финальному дню явка избирателей составила около 70%.

"На вечер 30 июня проголосовали 2,056 миллиона избирателей, что составляет 69,85% от общего количества избирателей", — завил Кондратьев.

Председатель также подчеркнул, что на всех участках для голосования были обеспечены меры безопасности. Каждому избирателю при необходимости выдаются индивидуальные средства защиты и письменные принадлежности. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю — с 25 июня по 1 июля.