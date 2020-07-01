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9:29   1 Июля 2020
Общество

Ангарский УИК опроверг заявление "Голоса" о невозможности проголосовать без прописки

Ангарский УИК опроверг заявление "Голоса" о невозможности проголосовать без прописки

Представитель избирательной комиссии № 76 в городе Ангарске сообщил, что вброс движения "Голос" (признан иноагентом), что якобы житель не смог проголосовать на участке без прописки, не соответствует действительности.

Инцидент в Иркутской области отобразили на "Карте нарушений по выборам" движения, отметив очередной фейк. В нем сообщается, что человек присутствовал на УИК и не смог высказать свое мнение по нововведению в Основной закон страны без прописки в районе. Якобы от него потребовали судебное решение, которое объяснит сложившуюся ситуацию.

Однако корреспонденты издания "ПолитЭксперт" смогли связаться с представителями участка и выяснить, что на месте не фиксировали никаких нарушений. А сообщения о человеке, чья история появилась на сайте, не было.

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Автор: Яна Либерман
#конституция #фейк #ангарск #Голосование2020

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