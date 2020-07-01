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 Московские пенсионерки пошли голосовать по поправкам после обращения Путина

Московские пенсионерки пошли голосовать по поправкам после обращения Путина
В Омской области явка на голосование по поправкам к Конституции составила 56%

В Омской области явка на голосование по поправкам к Конституции составила 56%

 Явка на голосование по Конституции РФ в Астраханской области составляет 60,87%

Явка на голосование по Конституции РФ в Астраханской области составляет 60,87%
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9:26   1 Июля 2020
Общество

Ракова: еще 1796 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве

Ракова: еще 1796 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве

Свыше 1700 пациентов вылечились от пандемии коронавируса в Москве. Об это сообщает заместитель мэра Анастасия Ракова.

Информационный центр оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с пандемией коронавируса в России фиксирует актуальные данные. Лабораторные исследования выявляют носителей COVID-19.

Общее число выздоровевших от коронавируса в России превысило 150 тысяч человек. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что еще 1796 пациентов вылечились от COVID-19 в столице.

Оперштаб опубликовал актуальные данные о текущей эпидемиологической ситуации. Подробную информацию можно изучить на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Ирина Большунова
#пандемия #ракова #коронавирус

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