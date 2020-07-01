ОП Магаданской области сообщает об отсутствии нарушений на голосовании

Глава Общественной палаты по Магаданской области Яков Радченко сообщил, что голосование по поправкам к Конституции России в регионе проходит спокойно.

Общественник, слова которого приводит Федеральное агентство новостей (ФАН), также рассказал, что за процессом наблюдают порядка 300 человек. Радченко отметил, что Магаданская область - регион небольшой, а потому в нем разместилось только 85 участков.

В среду, 1 июля, на территории России стартовал финальный день голосования по поправкам в Основной закон страны. Первым регионом, открывшим в этот день участки, из-за часового пояса стал Дальний Восток, в частности, Магаданская область.