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ОП Магаданской области сообщает об отсутствии нарушений на голосовании

ОП Магаданской области сообщает об отсутствии нарушений на голосовании

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Явка на голосование по поправкам к Конституции превысила 38% в Алтайском крае

Явка на голосование по поправкам к Конституции превысила 38% в Алтайском крае

 Главный день голосования по поправкам к Конституции стартовал в Петербурге

Главный день голосования по поправкам к Конституции стартовал в Петербурге
ОП Магаданской области сообщает об отсутствии нарушений на голосовании

ОП Магаданской области сообщает об отсутствии нарушений на голосовании

 Более трехсот членов общественной палаты следят за ходом голосования в Магаданской области

Более трехсот членов общественной палаты следят за ходом голосования в Магаданской области
Трамп признался, что его все больше злит Китай

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 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
9:17   1 Июля 2020
Политика

ОП Магаданской области сообщает об отсутствии нарушений на голосовании

ОП Магаданской области сообщает об отсутствии нарушений на голосовании

Глава Общественной палаты по Магаданской области Яков Радченко сообщил, что голосование по поправкам к Конституции России в регионе проходит спокойно.

Общественник, слова которого приводит Федеральное агентство новостей (ФАН), также рассказал, что за процессом наблюдают порядка 300 человек. Радченко отметил, что Магаданская область - регион небольшой, а потому в нем разместилось только 85 участков.

В среду, 1 июля, на территории России стартовал финальный день голосования по поправкам в Основной закон страны. Первым регионом, открывшим в этот день участки, из-за часового пояса стал Дальний Восток, в частности, Магаданская область.

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Автор: Василий Пименов
#общественная палата #магаданская область #Голосование2020

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