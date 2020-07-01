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Явка на голосование по поправкам к Конституции превысила 38% в Алтайском крае

Явка на голосование по поправкам к Конституции превысила 38% в Алтайском крае

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Явка на голосование по поправкам к Конституции превысила 38% в Алтайском крае

Явка на голосование по поправкам к Конституции превысила 38% в Алтайском крае

 Главный день голосования по поправкам к Конституции стартовал в Петербурге

Главный день голосования по поправкам к Конституции стартовал в Петербурге
ОП Магаданской области сообщает об отсутствии нарушений на голосовании

ОП Магаданской области сообщает об отсутствии нарушений на голосовании

 Более трехсот членов общественной палаты следят за ходом голосования в Магаданской области

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9:15   1 Июля 2020
Общество

Явка на голосование по поправкам к Конституции превысила 38% в Алтайском крае

Явка на голосование по поправкам к Конституции превысила 38% в Алтайском крае

Более 38% жителей Алтайского края уже проголосовали по поправкам к Конституции России. Данные о явке в населенных пунктах региона журналистам предоставила председатель избиркома Ирина Акимова.

Общая явка (данные на 06.00 по московскому времени) жителей Алтайского края на общероссийское голосование по поправкам к Конституции России достигла 38,66%. Бюллетени получили более 700 тыс. граждан, сообщила Акимова РИА Новости. Около 52 тыс. россиян воспользовались сервисом "Мобильный избиратель" и сами выбрали УИК, на который им будет удобнее прибыть. Всего в регионе действуют 1779 участков.

Явка в городах Алтайского края составляет 30%, активнее голосуют жители районов. Так в городе Алейске участие в мероприятии приняли 46% местных жителей. В среду, 1 июля, проходит финальный день голосования по поправкам к Конституции России. Работа избирательных участков организована с учетом мер обеспечения безопасности граждан, за избирательным процессом следят наблюдатели.

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Автор: Яна Либерман
#россия #алтайский край #явка #Голосование2020

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