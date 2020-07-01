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Явка на голосование по поправкам к Конституции превысила 38% в Алтайском крае

Явка на голосование по поправкам к Конституции превысила 38% в Алтайском крае

 Главный день голосования по поправкам к Конституции стартовал в Петербурге

Главный день голосования по поправкам к Конституции стартовал в Петербурге
ОП Магаданской области сообщает об отсутствии нарушений на голосовании

ОП Магаданской области сообщает об отсутствии нарушений на голосовании

 Более трехсот членов общественной палаты следят за ходом голосования в Магаданской области

Более трехсот членов общественной палаты следят за ходом голосования в Магаданской области
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9:12   1 Июля 2020
Политика

Более трехсот членов общественной палаты следят за ходом голосования в Магаданской области

Более трехсот членов общественной палаты следят за ходом голосования в Магаданской области

Представители общественной палаты не выявили нарушений на избирательных участках для голосования по поправкам к Конституции РФ в Магаданской области. В день проведения голосования в регионе работает более трехсот общественников.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходит 1 июля во всех регионах. До этого, с 25 по 30 июня граждане РФ могли отдать свой голос досрочно.

Председатель Магаданского облизбиркома Николай Жуков высоко оценил работу общественников на избирательных участках и поблагодарил их за помощь. Кроме того, на голосовании по конституционным поправкам работают волонтеры, на них также лежит немалая нагрузка: они отвечают за выдачу средств индивидуальной защиты и измерение температуры у избирателей, добавил Жуков, его слова передает MagadanMedia.

Общественный наблюдатель, представляющий общественную палату Магаданской области, Денис Смирнов подчеркнул, что процесс волеизъявления организован достаточно безопасно, а так как поправки к Конституции затрагивают многие сферы жизни граждан России, то прийти и отдать свой голос должен каждый.

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Автор: Кристина Мокроусова
#магадан #волонтеры #регионы рф #Голосование2020

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