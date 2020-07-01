Более трехсот членов общественной палаты следят за ходом голосования в Магаданской области

Представители общественной палаты не выявили нарушений на избирательных участках для голосования по поправкам к Конституции РФ в Магаданской области. В день проведения голосования в регионе работает более трехсот общественников.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходит 1 июля во всех регионах. До этого, с 25 по 30 июня граждане РФ могли отдать свой голос досрочно.

Председатель Магаданского облизбиркома Николай Жуков высоко оценил работу общественников на избирательных участках и поблагодарил их за помощь. Кроме того, на голосовании по конституционным поправкам работают волонтеры, на них также лежит немалая нагрузка: они отвечают за выдачу средств индивидуальной защиты и измерение температуры у избирателей, добавил Жуков, его слова передает MagadanMedia.

Общественный наблюдатель, представляющий общественную палату Магаданской области, Денис Смирнов подчеркнул, что процесс волеизъявления организован достаточно безопасно, а так как поправки к Конституции затрагивают многие сферы жизни граждан России, то прийти и отдать свой голос должен каждый.