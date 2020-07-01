Главный день голосования по поправкам к Конституции стартовал в Петербурге

Свой выбор по поправкам к Конституции могут сделать петербуржцы в главный день голосования, 1 июля. Финальный день стартовал в Северной столице в 08:00 утра. Более 15 тыс. человек наблюдают за ходом голосования.

Согласно данным на 30 июня, досрочно проголосовали по вопросам поправок порядка 1,9 млн петербуржцев. Свою работу продолжают 1899 избирательных комиссий на участках. Отдать голос можно также в медицинских учреждениях, аэропортах и железнодорожных вокзалах. Все избирательные участки организованы по принятым мерам безопасности. Каждому участнику выдается индивидуальный пакет с маской, перчатками и ручкой.