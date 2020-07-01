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Явка на голосование по поправкам к Конституции превысила 38% в Алтайском крае

Явка на голосование по поправкам к Конституции превысила 38% в Алтайском крае

 Главный день голосования по поправкам к Конституции стартовал в Петербурге

Главный день голосования по поправкам к Конституции стартовал в Петербурге
ОП Магаданской области сообщает об отсутствии нарушений на голосовании

ОП Магаданской области сообщает об отсутствии нарушений на голосовании

 Более трехсот членов общественной палаты следят за ходом голосования в Магаданской области

Более трехсот членов общественной палаты следят за ходом голосования в Магаданской области
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США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
9:10   1 Июля 2020
Общество

Главный день голосования по поправкам к Конституции стартовал в Петербурге

Главный день голосования по поправкам к Конституции стартовал в Петербурге

Свой выбор по поправкам к Конституции могут сделать петербуржцы в главный день голосования, 1 июля. Финальный день стартовал в Северной столице в 08:00 утра. Более 15 тыс. человек наблюдают за ходом голосования.

Согласно данным на 30 июня, досрочно проголосовали по вопросам поправок порядка 1,9 млн петербуржцев. Свою работу продолжают 1899 избирательных комиссий на участках. Отдать голос можно также в медицинских учреждениях, аэропортах и железнодорожных вокзалах. Все избирательные участки организованы по принятым мерам безопасности. Каждому участнику выдается индивидуальный пакет с маской, перчатками и ручкой.

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Автор: Юлия Яковлева
#петербург #поправки #Голосование2020

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