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Явка на голосование по поправкам к Конституции превысила 38% в Алтайском крае

Явка на голосование по поправкам к Конституции превысила 38% в Алтайском крае

 Главный день голосования по поправкам к Конституции стартовал в Петербурге

Главный день голосования по поправкам к Конституции стартовал в Петербурге
ОП Магаданской области сообщает об отсутствии нарушений на голосовании

ОП Магаданской области сообщает об отсутствии нарушений на голосовании

 Более трехсот членов общественной палаты следят за ходом голосования в Магаданской области

Более трехсот членов общественной палаты следят за ходом голосования в Магаданской области
Трамп признался, что его все больше злит Китай

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9:08   1 Июля 2020
Общество

Сергей Простаков рассказал о причинах высокого уровня явки на голосование по поправкам

Сергей Простаков рассказал о причинах высокого уровня явки на голосование по поправкам

Несмотря на внешние факторы, явка на голосование по внесению поправок в Конституцию РФ оказалась высокой. Таким мнением поделился во время интервью с журналистами эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков.

Как сообщает Издание iReactor, Простаков объяснил высокую явку граждан РФ на голосование их сознательностью и серьезным подходом. Также эксперт отметил, что сторонние наблюдатели подтверждают хороший уровень организации процесса голосования.

"Проделанная информационная работа, высокая сознательность граждан в сложных условиях, позволяют иметь достаточно высокие показатели досрочной явки", — заявил Сергей Простаков.

Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ началось 25 июня и заканчивается 1 июля. Плебисцит впервые в истории России проводится в течение семи дней. Также до 30 июня у москвичей и жителей Нижегородской области была возможность принять участие в голосовании в онлайн-режиме.

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Автор: Яна Либерман
#конституция #Голосование2020

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