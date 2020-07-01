Сергей Простаков рассказал о причинах высокого уровня явки на голосование по поправкам

Несмотря на внешние факторы, явка на голосование по внесению поправок в Конституцию РФ оказалась высокой. Таким мнением поделился во время интервью с журналистами эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков.

Как сообщает Издание iReactor, Простаков объяснил высокую явку граждан РФ на голосование их сознательностью и серьезным подходом. Также эксперт отметил, что сторонние наблюдатели подтверждают хороший уровень организации процесса голосования.

"Проделанная информационная работа, высокая сознательность граждан в сложных условиях, позволяют иметь достаточно высокие показатели досрочной явки", — заявил Сергей Простаков.

Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ началось 25 июня и заканчивается 1 июля. Плебисцит впервые в истории России проводится в течение семи дней. Также до 30 июня у москвичей и жителей Нижегородской области была возможность принять участие в голосовании в онлайн-режиме.