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Явка на голосование по поправкам к Конституции превысила 38% в Алтайском крае

 Главный день голосования по поправкам к Конституции стартовал в Петербурге

Главный день голосования по поправкам к Конституции стартовал в Петербурге
ОП Магаданской области сообщает об отсутствии нарушений на голосовании

ОП Магаданской области сообщает об отсутствии нарушений на голосовании

 Более трехсот членов общественной палаты следят за ходом голосования в Магаданской области

Более трехсот членов общественной палаты следят за ходом голосования в Магаданской области
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9:04   1 Июля 2020
Россия

Голосование в Свердловской области проходит без нарушений

Голосование в Свердловской области проходит без нарушений

Голосование по поправкам в Конституцию в Свердловской области проходит без нарушений. Об этом «Политике сегодня» сообщили в региональной избирательной комиссии.

«Все участки открылись, все работает, все спокойно проходит. Никаких эксцессов не было. Многие проголосовали в течение предварительных дней голосования», — сообщили в избиркоме.

В целом в Свердловской области открыты более двух тысяч участков. На них работают около 12 тысяч наблюдателей – представители политических партий и некоммерческих организаций. Они следят за порядком, а также за соблюдением санитарных норм избирателями.

Избирательные участки в административном центре области посетят сегодня общественники мобильного центра наблюдений. Машина с наблюдателями уже направилась на объекты осмотра, сообщили в ЦОН Свердловской области. Общественники проверяют соблюдение санитарных норм на участках и работу комиссий.

В Свердловской области применяются два вида бюллетеней для голосования: один для КОИБов (электронное устройство для подсчета голосов) и для обычных ящиков. В голосовании уже приняли участие более 1,8 миллиона человек. По Екатеринбургу явка на голосование составила 23,58%. Облизбирком ожидает, что к концу дня явка по области составит около 60%.

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Автор: Карина Азоян
#свердловская область #конституция2020 #голосование2020

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