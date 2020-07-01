Голосование по поправкам в Конституцию в Свердловской области проходит без нарушений. Об этом «Политике сегодня» сообщили в региональной избирательной комиссии.

«Все участки открылись, все работает, все спокойно проходит. Никаких эксцессов не было. Многие проголосовали в течение предварительных дней голосования», — сообщили в избиркоме.

В целом в Свердловской области открыты более двух тысяч участков. На них работают около 12 тысяч наблюдателей – представители политических партий и некоммерческих организаций. Они следят за порядком, а также за соблюдением санитарных норм избирателями.

Избирательные участки в административном центре области посетят сегодня общественники мобильного центра наблюдений. Машина с наблюдателями уже направилась на объекты осмотра, сообщили в ЦОН Свердловской области. Общественники проверяют соблюдение санитарных норм на участках и работу комиссий.

В Свердловской области применяются два вида бюллетеней для голосования: один для КОИБов (электронное устройство для подсчета голосов) и для обычных ящиков. В голосовании уже приняли участие более 1,8 миллиона человек. По Екатеринбургу явка на голосование составила 23,58%. Облизбирком ожидает, что к концу дня явка по области составит около 60%.