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Явка на голосование по поправкам к Конституции превысила 38% в Алтайском крае

Явка на голосование по поправкам к Конституции превысила 38% в Алтайском крае

 Главный день голосования по поправкам к Конституции стартовал в Петербурге

Главный день голосования по поправкам к Конституции стартовал в Петербурге
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ОП Магаданской области сообщает об отсутствии нарушений на голосовании

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 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

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Явка на голосование по поправкам к Конституции превысила 38% в Алтайском крае

Явка на голосование по поправкам к Конституции превысила 38% в Алтайском крае

 Главный день голосования по поправкам к Конституции стартовал в Петербурге

Главный день голосования по поправкам к Конституции стартовал в Петербурге
ОП Магаданской области сообщает об отсутствии нарушений на голосовании

ОП Магаданской области сообщает об отсутствии нарушений на голосовании

 Более трехсот членов общественной палаты следят за ходом голосования в Магаданской области

Более трехсот членов общественной палаты следят за ходом голосования в Магаданской области
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
8:59   1 Июля 2020
Общество

Основной день голосования по поправкам в Конституцию стартовал в Москве

Основной день голосования по поправкам в Конституцию стартовал в Москве

Избирательные участки открыли свои двери в Москве в последний день голосования по поправкам в Конституцию. В столице РФ насчитывается 3,6 тыс. участков, 178 из которых находятся в следственных изоляторах и больницах. Участки будут работать до 20:00.

Пять участков принимают избирателей в торговых центрах и Москва-сити: в Центральном детском магазине на Лубянке, МФК "Око", Айкью-квартале, "Афимолл-сити" и Гостином дворе.

Обеспечивают проведение голосования по поправкам в конституцию в Москве 45 тысяч членов территориальных и участковых избирательных комиссий. Мосгоризбирком предпринял все необходимые меры по обеспечению безопасности на участках и при бесконтактном голосовании на дому в связи с пандемией коронавируса.

Ход голосования в Москве отслеживают более 20 тысяч человек. Видеонаблюдение ведется на всех участках. Первое июля стал завершающим днем голосования по поправкам в Конституцию РФ, этот день в стране объявлен выходным.

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Автор: Юлия Яковлева
#москва #поправки #конституция #Голосование2020

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