Основной день голосования по поправкам в Конституцию стартовал в Москве

Избирательные участки открыли свои двери в Москве в последний день голосования по поправкам в Конституцию. В столице РФ насчитывается 3,6 тыс. участков, 178 из которых находятся в следственных изоляторах и больницах. Участки будут работать до 20:00.

Пять участков принимают избирателей в торговых центрах и Москва-сити: в Центральном детском магазине на Лубянке, МФК "Око", Айкью-квартале, "Афимолл-сити" и Гостином дворе.

Обеспечивают проведение голосования по поправкам в конституцию в Москве 45 тысяч членов территориальных и участковых избирательных комиссий. Мосгоризбирком предпринял все необходимые меры по обеспечению безопасности на участках и при бесконтактном голосовании на дому в связи с пандемией коронавируса.

Ход голосования в Москве отслеживают более 20 тысяч человек. Видеонаблюдение ведется на всех участках. Первое июля стал завершающим днем голосования по поправкам в Конституцию РФ, этот день в стране объявлен выходным.