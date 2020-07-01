Горизбирком Владивостока не получал жалоб на голосование по поправкам к Конституции 

Городские избирательные участки Владивостока фиксируют высокую активность граждан на голосовании по поправкам к Конституции РФ. На данный момент жалоб в местный горизбирком не поступало, сообщает председатель ГИК Николай Кичатов.

Первым регионом, в котором начался всероссийский день голосования, стал Дальний Восток. Голосование в регионе идет на протяжении нескольких часов, наблюдатели фиксируют активность населения, передает Nation News.

"Визуально мы видим, что на участках людей много", — отметил Николай Кичатов.

ГИК Владивостока не получал каких-либо жалоб на процедуру голосования. Кичатов оценил ситуацию и заметил, что все проходит достаточно спокойно. Сигналы о каких-либо нарушениях отсутствуют.

Всероссийский день голосования стартовал 1 июля. Почти все избирательные участки России начали свою работу. Голосование продлится до 20:00.