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Явка на голосование по поправкам к Конституции превысила 38% в Алтайском крае

Явка на голосование по поправкам к Конституции превысила 38% в Алтайском крае

 Главный день голосования по поправкам к Конституции стартовал в Петербурге

Главный день голосования по поправкам к Конституции стартовал в Петербурге
ОП Магаданской области сообщает об отсутствии нарушений на голосовании

ОП Магаданской области сообщает об отсутствии нарушений на голосовании

 Более трехсот членов общественной палаты следят за ходом голосования в Магаданской области

Более трехсот членов общественной палаты следят за ходом голосования в Магаданской области
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8:56   1 Июля 2020
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию в Тюменской области проходит без нарушений

Голосование по поправкам в Конституцию в Тюменской области проходит без нарушений

Нарушений порядка голосования на избирательных участках Тюменской области с 25 по 30 июня не выявлено, сообщили в штабе Общественной палаты по наблюдению за проведением общероссийского голосования.

"Конституция — это главный нормативный акт нашей страны. Все, кто еще не отдал свой голос, я надеюсь, в течение дня найдут возможность посетить участки для голосования", — заявила глава штаба Общественной палаты, старший преподаватель кафедры конституционного и муниципального права Тюменского государственного университета Людмила Рагозина.

Она также отметила, что с 25 по 30 июня на избирательных участках в регионе соблюдались все эпидемиологические нормы и рекомендации Роспотребнадзора.

Рагозина добавила, что региональный штаб Общественной палаты всегда готов ответственно выполнять свои полномочия, следить за работой комиссий и реагировать, если будут выявлены нарушения.

Штаб продолжает работать и принимать звонки от граждан до завершения голосования. Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрываются в 20:00 по местному времени. Желающие проголосовать могут узнать у общественников, как правильно определить участок или отдать свой голос из дома, по номеру: (3452) 39-01-07.

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Автор: Илья Романович
#тюмень #тюменская область #регионы рф #Голосование2020

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