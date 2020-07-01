Голосование по поправкам в Конституцию в Тюменской области проходит без нарушений

Нарушений порядка голосования на избирательных участках Тюменской области с 25 по 30 июня не выявлено, сообщили в штабе Общественной палаты по наблюдению за проведением общероссийского голосования.

"Конституция — это главный нормативный акт нашей страны. Все, кто еще не отдал свой голос, я надеюсь, в течение дня найдут возможность посетить участки для голосования", — заявила глава штаба Общественной палаты, старший преподаватель кафедры конституционного и муниципального права Тюменского государственного университета Людмила Рагозина.

Она также отметила, что с 25 по 30 июня на избирательных участках в регионе соблюдались все эпидемиологические нормы и рекомендации Роспотребнадзора.

Рагозина добавила, что региональный штаб Общественной палаты всегда готов ответственно выполнять свои полномочия, следить за работой комиссий и реагировать, если будут выявлены нарушения.

Штаб продолжает работать и принимать звонки от граждан до завершения голосования. Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрываются в 20:00 по местному времени. Желающие проголосовать могут узнать у общественников, как правильно определить участок или отдать свой голос из дома, по номеру: (3452) 39-01-07.