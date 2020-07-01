Журова: поход с родителями на голосование воспитывает у детей гражданскую позицию

Традиция посещения избирательных участков всей семьей может стать примером для молодого поколения. Такое мнение высказала депутат Госдумы Светлана Журова.

Поход на голосование с родителями многие дети воспринимают как приключение или первую игру в избирательную кампанию, считает политик. Никакого нарушения в том, что взрослый дает ребенку опустить в урну бюллетень, нет, передает "Слово и дело". Это, наоборот, может стать традицией, которая в будущем сформирует гражданскую позицию маленького человека, уверена Журова.

"Понятно, для ребенка это, может быть, первая игра в избирательную кампанию, а потом это превратится в принцип: "Мои родители ходили на выборы, и я хожу обязательно". Это, на самом деле, правильно. Это первое воспитание гражданской позиции", — считает депутат.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ началось 25 июня. Последний день голосования назначен на 1 июля. Избирательный процесс проводят в течение семи дней, чтобы снизить массовый наплыв граждан на участках, учитывая эпидемиологическую обстановку.