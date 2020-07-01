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Явка на голосование по поправкам к Конституции превысила 38% в Алтайском крае

Явка на голосование по поправкам к Конституции превысила 38% в Алтайском крае

 Главный день голосования по поправкам к Конституции стартовал в Петербурге

Главный день голосования по поправкам к Конституции стартовал в Петербурге
ОП Магаданской области сообщает об отсутствии нарушений на голосовании

ОП Магаданской области сообщает об отсутствии нарушений на голосовании

 Более трехсот членов общественной палаты следят за ходом голосования в Магаданской области

Более трехсот членов общественной палаты следят за ходом голосования в Магаданской области
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Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
Явка на голосование по поправкам к Конституции превысила 38% в Алтайском крае

Явка на голосование по поправкам к Конституции превысила 38% в Алтайском крае

 Главный день голосования по поправкам к Конституции стартовал в Петербурге

Главный день голосования по поправкам к Конституции стартовал в Петербурге
ОП Магаданской области сообщает об отсутствии нарушений на голосовании

ОП Магаданской области сообщает об отсутствии нарушений на голосовании

 Более трехсот членов общественной палаты следят за ходом голосования в Магаданской области

Более трехсот членов общественной палаты следят за ходом голосования в Магаданской области
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
8:09   1 Июля 2020
Общество

Финальный день голосования по поправкам стартовал в Санкт-Петербурге и Москве

Финальный день голосования по поправкам стартовал в Санкт-Петербурге и Москве

Последний день в рамках общероссийского голосования по одобрению внесения разработанных Правительством РФ поправок в Конституцию стартовал в Санкт-Петербурге и Москве.

Избирательные участки начинают принимать граждан с 08:00 по местному времени. Ранее сообщалось о начале финального дня плебисцита в Дальневосточном федеральном округе, который первый открыл пункты для голосования граждан.

Неделя общероссийского голосования стартовала с 25 июня. Возможность высказать свое мнение дистанционно была предоставлена гражданам Москвы и Нижегородской области. Вчера, 30 июня, онлайн-голосование успешно завершилось. Политолог Владимир Шаповалов накануне высоко оценил промежуточные результаты плебисцита, отметив, что явка порядка 40 млн человек (по состоянию на 28 июня) указывает на большую степень заинтересованности россиян.

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Автор: Юлия Яковлева
#Голосование2020

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