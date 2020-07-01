Последний день в рамках общероссийского голосования по одобрению внесения разработанных Правительством РФ поправок в Конституцию стартовал в Санкт-Петербурге и Москве.

Избирательные участки начинают принимать граждан с 08:00 по местному времени. Ранее сообщалось о начале финального дня плебисцита в Дальневосточном федеральном округе, который первый открыл пункты для голосования граждан.

Неделя общероссийского голосования стартовала с 25 июня. Возможность высказать свое мнение дистанционно была предоставлена гражданам Москвы и Нижегородской области. Вчера, 30 июня, онлайн-голосование успешно завершилось. Политолог Владимир Шаповалов накануне высоко оценил промежуточные результаты плебисцита, отметив, что явка порядка 40 млн человек (по состоянию на 28 июня) указывает на большую степень заинтересованности россиян.