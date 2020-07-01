По поправкам к Конституции с 25 июня проголосовали более 56% жителей Бурятии

Избирательные участки открылись в основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ в Республике Бурятия. Перед их открытием явка в регионе составила 56,5%: начиная с 25 июня проголосовали свыше 135,5 тыс. человек.

Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, общероссийский день голосования проходит на 837 участках для голосования, из которых 23 являются временными. Согласно предварительным итогам, за шесть дней голосования явка в Бурятии достигла 56,5%, участие в голосовании приняли 135 562 граждан, пишет ТАСС.

1 июля является завершающим днем голосования по поправкам в Конституцию РФ. Этот день в стране объявлен выходным. Голосование проходило во всех регионах страны с 25 июня с целью снизить поток избирателей в период пандемии коронавирусной инфекции.