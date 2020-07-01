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Явка на голосование по поправкам к Конституции превысила 38% в Алтайском крае

Явка на голосование по поправкам к Конституции превысила 38% в Алтайском крае

 Главный день голосования по поправкам к Конституции стартовал в Петербурге

Главный день голосования по поправкам к Конституции стартовал в Петербурге
ОП Магаданской области сообщает об отсутствии нарушений на голосовании

ОП Магаданской области сообщает об отсутствии нарушений на голосовании

 Более трехсот членов общественной палаты следят за ходом голосования в Магаданской области

Более трехсот членов общественной палаты следят за ходом голосования в Магаданской области
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7:48   1 Июля 2020
Общество

По поправкам к Конституции с 25 июня проголосовали более 56% жителей Бурятии

По поправкам к Конституции с 25 июня проголосовали более 56% жителей Бурятии

Избирательные участки открылись в основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ в Республике Бурятия. Перед их открытием явка в регионе составила 56,5%: начиная с 25 июня проголосовали свыше 135,5 тыс. человек.

Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, общероссийский день голосования проходит на 837 участках для голосования, из которых 23 являются временными. Согласно предварительным итогам, за шесть дней голосования явка в Бурятии достигла 56,5%, участие в голосовании приняли 135 562 граждан, пишет ТАСС.

1 июля является завершающим днем голосования по поправкам в Конституцию РФ. Этот день в стране объявлен выходным. Голосование проходило во всех регионах страны с 25 июня с целью снизить поток избирателей в период пандемии коронавирусной инфекции.

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Автор: Ирина Большунова
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