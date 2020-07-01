Наблюдатели в Амурской области сообщили об отсутствии нарушений на голосовании

Избирательные участки для голосования по поправкам в Конституцию в Амурской области работают с соблюдением всех требований безопасности Роспотребнадзора, сообщил председатель региональной Общественной палаты РФ Владимир Седов.

УИКи в Амурской области открылись в 08:00 по местному времени (02:00 по Москве). Для голосования по поправкам в Основной закон были оборудованы 760 участков, на которых работают около трех тысяч общественных наблюдателей.

Владимир Седов отметил, что на все участках находятся общественные наблюдатели. Фактов нарушений выявлено не было, передает Федеральное агентстве новостей.

"Все вопросы решали на местах", — добавил председатель региональной Общественной палаты РФ.

Завершающий день голосования по поправкам в Конституцию РФ состоится 1 июля. Голосование запустили во всех регионах страны с 25 июня с целью снизить поток избирателей в период пандемии.