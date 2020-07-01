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По поправкам к Конституции с 25 июня проголосовали более 56% жителей Бурятии

По поправкам к Конституции с 25 июня проголосовали более 56% жителей Бурятии

 Наблюдатели в Амурской области сообщили об отсутствии нарушений на голосовании

Наблюдатели в Амурской области сообщили об отсутствии нарушений на голосовании
В Совфеде уверены, что профессиональным провокациям на голосовании будет дан жесткий ответ

В Совфеде уверены, что профессиональным провокациям на голосовании будет дан жесткий ответ

 "Голос" мог получить более 3 млн рублей от западных фондов и НКО в 2019 году

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7:22   1 Июля 2020
Общество

Голосование по поправкам стартовало в российском посольстве в Токио

Голосование по поправкам стартовало в российском посольстве в Токио

Находящиеся в Японии россияне могут проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. Выразить свое мнение можно на территории четырех избирательных участков.

Избиркомы для россиян были открыты в самом центре Токио, а также в Генеральных консульствах РФ в Ниигате, Осаке и Саппоро, передает ТАСС. Работа избирательных участков началась в 08:00 по местному времени (02:00 по московскому времени). Голосование по поправкам в Японии состоится только 1 июля.

Представители российского дипведомства уточнили, что голосование будет проходить с соблюдением всех норм безопасности в период пандемии. Все участники голосования должны иметь при себе медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию.

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Автор: Юлия Яковлева
#конституция #токио #Голосование2020

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