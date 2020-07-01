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По поправкам к Конституции с 25 июня проголосовали более 56% жителей Бурятии

По поправкам к Конституции с 25 июня проголосовали более 56% жителей Бурятии

 Наблюдатели в Амурской области сообщили об отсутствии нарушений на голосовании

Наблюдатели в Амурской области сообщили об отсутствии нарушений на голосовании
В Совфеде уверены, что профессиональным провокациям на голосовании будет дан жесткий ответ

В Совфеде уверены, что профессиональным провокациям на голосовании будет дан жесткий ответ

 "Голос" мог получить более 3 млн рублей от западных фондов и НКО в 2019 году

"Голос" мог получить более 3 млн рублей от западных фондов и НКО в 2019 году
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7:05   1 Июля 2020
Общество

Последний день всероссийского голосования по поправкам начался в четырех регионах России

Последний день всероссийского голосования по поправкам начался в четырех регионах России

Избирательные участки в рамках финального дня всероссийского голосования по поправкам к Конституции открылись для жителей Удмуртской Республики, Самарской, Астраханской и Ульяновской областей.

Высказать свою позицию граждане конкретных регионов могут с 08:00 по местному времени. Отметим, что первым работу избирательных участков возобновил Дальневосточный федеральный округ (ДФО). Там, согласно экспертной оценке, ожидается высокая явка в связи с общим положительным настроем жителей и нормализацией эпидемиологической ситуации в регионе.

Правительство РФ, на фоне распространения коронавирусной инфекции, приняло решение перенести дату проведения голосования и "растянуть" возможность проявить свою гражданскую позицию. Неделя всероссийского голосования стартовала с 25 июня и продлится до 1 июля включительно.

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Автор: Илья Романович
#пандемия #Голосование2020

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