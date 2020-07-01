Последний день всероссийского голосования по поправкам начался в четырех регионах России

Избирательные участки в рамках финального дня всероссийского голосования по поправкам к Конституции открылись для жителей Удмуртской Республики, Самарской, Астраханской и Ульяновской областей.

Высказать свою позицию граждане конкретных регионов могут с 08:00 по местному времени. Отметим, что первым работу избирательных участков возобновил Дальневосточный федеральный округ (ДФО). Там, согласно экспертной оценке, ожидается высокая явка в связи с общим положительным настроем жителей и нормализацией эпидемиологической ситуации в регионе.

Правительство РФ, на фоне распространения коронавирусной инфекции, приняло решение перенести дату проведения голосования и "растянуть" возможность проявить свою гражданскую позицию. Неделя всероссийского голосования стартовала с 25 июня и продлится до 1 июля включительно.