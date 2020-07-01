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 Наблюдатели в Амурской области сообщили об отсутствии нарушений на голосовании

Наблюдатели в Амурской области сообщили об отсутствии нарушений на голосовании
В Совфеде уверены, что профессиональным провокациям на голосовании будет дан жесткий ответ

В Совфеде уверены, что профессиональным провокациям на голосовании будет дан жесткий ответ

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6:47   1 Июля 2020
Политика

В Совфеде уверены, что профессиональным провокациям на голосовании будет дан жесткий ответ

В Совфеде уверены, что профессиональным провокациям на голосовании будет дан жесткий ответ

Профессиональным и заранее подготовленным провокациям на голосовании по поправкам к Конституции РФ будет дан жесткий ответ от компетентных органов и российского народа, уверен член Совета Федерации Валерий Рязанский.

Россияне седьмой день активно голосуют по поправкам к Основному закону страны. Все это время кроме данных о ходе избирательного процесса в Сети распространялись фейки разного рода. Самым распространенным из них является байка о том, что поправки уже якобы вступили в силу, а само голосование нарушает российские законы.

При этом, по закону, поправки к Конституции РФ вступят в силу только в момент обнародования итогов голосования в случае их одобрения со стороны более 50% граждан страны.

Глава комитета по соцполитике Совфеда России Валерий Рязанский в интервью изданию Nation News заметил, что провокаций в ходе избирательного процесса такого рода избежать не удастся, поскольку силам со стороны не хочется упустить такой шанс раскачать обстановку в стране. Комментируя ход голосования, парламентарий заявил, что не заметил каких-то нештатных ситуаций.

"Ведется обычная подготовленная ЦИКом работа. Речь идет о солидарности общества и ответственности каждого гражданина за то, как он относится к голосованию. Это еще и проверка на зрелось нашего общества. Так что, мне кажется, все идет нормально", – объяснил сенатор.

Комментируя фейки и провокации на голосовании по поправкам, российский политик назвал их "фоном, который не влияет на общее настроение".

"Кто-то занимается провокациями профессионально, но на это нас есть специальные службы и тот же ЦИК. Кто занимается этим из побуждения побаловаться и его сразу видно. А те, кто этим занимается профессионально и за деньги, они получат соответствующий ответ и ответ будет дан народом", - резюмировал парламентарий.

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Автор: Руслан Неглинный
#конституция #провокации #Голосование2020

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