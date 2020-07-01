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По поправкам к Конституции с 25 июня проголосовали более 56% жителей Бурятии

 Наблюдатели в Амурской области сообщили об отсутствии нарушений на голосовании

Наблюдатели в Амурской области сообщили об отсутствии нарушений на голосовании
В Совфеде уверены, что профессиональным провокациям на голосовании будет дан жесткий ответ

В Совфеде уверены, что профессиональным провокациям на голосовании будет дан жесткий ответ

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6:45   1 Июля 2020
Общество

Шаповалов назвал голосование по поправкам к Конституции беспрецедентным

Шаповалов назвал голосование по поправкам к Конституции беспрецедентным

Голосование по поправкам к Конституции РФ может стать главным событием десятилетия. Такое заявление сделал замдиректора Института истории и политики, декан факультета прикладной политологии Московского педуниверситета Владимир Шаповалов.

Нынешняя избирательная кампания существенно отличается от всех предыдущих в России. Первым делом это связано с условиями пандемии коронавируса, поэтому на участках приняты соответствующие меры по предотвращению распространения инфекции, а также внедрены дополнительные формы волеизъявления, передает "ПолитЭксперт". Еще одно отличие — продление процесса до семи дней с целью распределения потоков людей.

"Сейчас мы делаем очень важный выбор будущего нашей страны. Думаю, многие россияне это понимают, осознанно откладывают в сторону все дела и идут на участки. Наблюдается устойчивая тенденция к росту числа проголосовавших", — заявил Шаповалов.

Политик отметил, что предложенные поправки к Конституции РФ вызвали живой интерес у россиян, поэтому к 28 июня число проголосовавших уже достигло 40 миллионов человек, один миллион из которых отдал свой голос дистанционно.

Электронное голосование по изменениям в Основной закон страны завершилось 30 июня. Период всенародного волеизъявления начался 25 июня и завершится 1 июля.

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Автор: Кристина Мокроусова
#поправки #конституция #шаповалов #Голосование2020

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