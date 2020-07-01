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 Наблюдатели в Амурской области сообщили об отсутствии нарушений на голосовании

Наблюдатели в Амурской области сообщили об отсутствии нарушений на голосовании
В Совфеде уверены, что профессиональным провокациям на голосовании будет дан жесткий ответ

В Совфеде уверены, что профессиональным провокациям на голосовании будет дан жесткий ответ

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7:08   1 Июля 2020
Россия

Впервые в истории космонавт проголосовал с околоземной орбиты

Впервые в истории космонавт проголосовал с околоземной орбиты

Российский космонавт Анатолий Иванишин, находящийся на Международной космической станции, поучаствовал в голосовании по конституционным поправкам дистанционно. Об этом сообщает Роскосмос.

Онлайн-голосование было доступно жителям Москвы и Нижнего Новгорода. У Иваншина есть московская прописка, поэтому он смог проголосовать на специальном интернет-портале. Таким образом, россиянин стал первым человеком, поучаствовавшим в голосовании с околоземной орбиты.

 

Коллега Иванишина без столичной регистрации, космонавт Иван Вагнер, тоже проголосует из космоса, но через доверенное лицо.

«В свою очередь космонавт Роскосмоса Иван Вагнер проголосует 1 июля 2020 года через доверенное лицо, которое будет находиться в Центр управления полетами ЦНИИмаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), где по закрытому каналу связи выразит свое решение, а доверенное лицо отразит его в бюллетене», — рассказали в Роскосмосе.

Ранее «Политика Сегодня» пообщалась об эффективности электронного голосования и его перспективах с политологом Станиславом Еремеевым и депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #новости #общество #голосование2020

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