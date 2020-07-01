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По поправкам к Конституции с 25 июня проголосовали более 56% жителей Бурятии

По поправкам к Конституции с 25 июня проголосовали более 56% жителей Бурятии

 Наблюдатели в Амурской области сообщили об отсутствии нарушений на голосовании

Наблюдатели в Амурской области сообщили об отсутствии нарушений на голосовании
В Совфеде уверены, что профессиональным провокациям на голосовании будет дан жесткий ответ

В Совфеде уверены, что профессиональным провокациям на голосовании будет дан жесткий ответ

 "Голос" мог получить более 3 млн рублей от западных фондов и НКО в 2019 году

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6:27   1 Июля 2020
Общество

Баширов предложил внедрить систему электронного голосования по всей России

Баширов предложил внедрить систему электронного голосования по всей России

Участие всех граждан в голосовании по поправкам к Конституции дает право называть ее народной. С предложением о переименовании Конституции выступил политолог Марат Баширов.

Явка с большой долей вероятности превысит 50%, этот показатель мог бы быть еще выше, если бы система электронного голосования была внедрена по всей стране, а не только в Москве и Нижегородской области, считает Баширов. Это даст россиянам свободу выбора, а также возможность высказать свою гражданскую позицию тем, кто по каким-то причинам не может прийти на участок. Политолог также предложил внедрить еще одну форму голосования — по почте, передает Nation News.

"То есть когда через государственную почтовую службу идет лист от человека, который не может проголосовать другим методом", — отметил Баширов.

Электронное голосование завершилось 30 июня, в нем приняло участие 93% зарегистрировавшихся граждан. Недельный период волеизъявления относительно принятия поправок к Конституции начался 25 июня и продлится до 1 июля.

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Автор: Борис Нестеров
#поправки #конституция #Голосование2020

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