Баширов предложил внедрить систему электронного голосования по всей России

Участие всех граждан в голосовании по поправкам к Конституции дает право называть ее народной. С предложением о переименовании Конституции выступил политолог Марат Баширов.

Явка с большой долей вероятности превысит 50%, этот показатель мог бы быть еще выше, если бы система электронного голосования была внедрена по всей стране, а не только в Москве и Нижегородской области, считает Баширов. Это даст россиянам свободу выбора, а также возможность высказать свою гражданскую позицию тем, кто по каким-то причинам не может прийти на участок. Политолог также предложил внедрить еще одну форму голосования — по почте, передает Nation News.

"То есть когда через государственную почтовую службу идет лист от человека, который не может проголосовать другим методом", — отметил Баширов.

Электронное голосование завершилось 30 июня, в нем приняло участие 93% зарегистрировавшихся граждан. Недельный период волеизъявления относительно принятия поправок к Конституции начался 25 июня и продлится до 1 июля.