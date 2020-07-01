Начался основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ в ряде нескольких регионов

Главный день голосования по внесению поправок в Основной закон РФ начался в Ямало-Ненецком автономном округе, Пермском крае, Башкортостане, Югре, Курганской, Оренбургской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях.

Избирательные участки для волеизъявления граждан России открылись в 08:00 по местному времени (06:00 по московскому времени).

Голосование началось 25 июня и продлится до 1 июля включительно. Это первое в истории страны семидневное голосование. Кроме того, жители Москвы и Нижегородской области смогли принять участие в голосовании в онлайн-формате. Дистанционное голосование проходило с 25 по 30 июня.