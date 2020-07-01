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По поправкам к Конституции с 25 июня проголосовали более 56% жителей Бурятии

По поправкам к Конституции с 25 июня проголосовали более 56% жителей Бурятии

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 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
По поправкам к Конституции с 25 июня проголосовали более 56% жителей Бурятии

По поправкам к Конституции с 25 июня проголосовали более 56% жителей Бурятии

 Наблюдатели в Амурской области сообщили об отсутствии нарушений на голосовании

Наблюдатели в Амурской области сообщили об отсутствии нарушений на голосовании
В Совфеде уверены, что профессиональным провокациям на голосовании будет дан жесткий ответ

В Совфеде уверены, что профессиональным провокациям на голосовании будет дан жесткий ответ

 "Голос" мог получить более 3 млн рублей от западных фондов и НКО в 2019 году

"Голос" мог получить более 3 млн рублей от западных фондов и НКО в 2019 году
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
6:19   1 Июля 2020
Общество

Начался основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ в ряде нескольких регионов

Начался основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ в ряде нескольких регионов

Главный день голосования по внесению поправок в Основной закон РФ начался в Ямало-Ненецком автономном округе, Пермском крае, Башкортостане, Югре, Курганской, Оренбургской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях.

Избирательные участки для волеизъявления граждан России открылись в 08:00 по местному времени (06:00 по московскому времени).

Голосование началось 25 июня и продлится до 1 июля включительно. Это первое в истории страны семидневное голосование. Кроме того, жители Москвы и Нижегородской области смогли принять участие в голосовании в онлайн-формате. Дистанционное голосование проходило с 25 по 30 июня.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #конституция #Голосование2020

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