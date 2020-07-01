Голосованию в Якутии не мешает жара: на утро выбор сделал 41% избирателей

В республике Саха (Якутия) к 10 утра 1 июля проголосовали 41,05% избирателей или 269 тысяч 782 человека, рассказали «Политике Сегодня» в республиканской ЦИК.

«Голосование идет хорошо, своими темпами. Никаких жалоб, нарушений по основной части голосования нет. Погода сегодня хорошая по республике, никаких чрезвычайных метеорологических ситуаций нет, поэтому мы думаем, что все будет нормально. Собираем данные по явке через каждые два-три часа. На 10 часов пришло 269 тыс. 782 человека - 41,05 процента».

Жаркая погода стоит в республике больше недели из-за чего непросто членам избирательных комиссий, которые в целях безопасности должны работать в масках и защитных костюмах.

«Из трудностей за все время голосования была разве что погода — очень жарко. Наши члены избирательных комиссий работают в очень сложных условиях: маски, перчатки, халаты, полиэтиленовые маски защитные. Наши терпят, конечно. Эти шесть дней народ шел очень охотно, в основном идут люди среднего возраста и молодежь, а пожилые голосуют дома», - сообщили корреспонденту ПС в избиркоме.

Ранее «Политика Сегодня» выяснила, как прошли первые часы голосования в Чукотском автономном округе, Хабаровском крае и ДФО, а также расспросила экспертов об ожидаемой явке 1 июля.