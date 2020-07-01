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5:51   1 Июля 2020
Общество

Голубь: авторы фейков делают все, чтобы объявить голосование нелегитимным

Голубь: авторы фейков делают все, чтобы объявить голосование нелегитимным

В России проходит голосование по поправкам к Конституции. 1 июля — основной и последний день голосования. Сама процедура голосования является продуманной, все проходит четко и прозрачно, поэтому злоупотребления на избирательных участках исключены.

Однако некоторые оппозиционные ресурсы в соцсетях сообщают о якобы нарушениях в процессе голосования. Голосование по поправкам сопровождают как отдельные заблуждения, так и попытки сорвать его, дискредитировать и в целом лишить легитимности. В Сети то и дело всплывают фейки, преувеличенные и двусмысленные трактовки событий, которые якобы происходят на избирательных участках.

Журналисты Федерального агентства новостей в ходе специального эксперимента доказали махинацию движения "Голос" по формированию негативного отношения населения РФ к голосованию по поправкам в Конституцию. На своем сервисе "Карта нарушений на выборах" "Голос" публикует жалобы о проведении агитации за поправки в Конституцию, называя это нарушением.

По мнению политического аналитика Юрия Голубя, в том, что с началом голосования в информационное поле появится множество фейков, изначально не возникало сомнений. Либеральное сообщество пыталось скомпрометировать саму идею голосования по поправкам, понимая, что они направлены на укрепление суверенитета России.

"В связи с этим несистемная оппозиция пыталась организовать кампанию за голосование против предложенных изменений. Впрочем, инициаторы этой кампании четко осознают, что какого-либо электорального результата она не даст. Поэтому наблюдается попытка объявить голосование нелегитимным", — отмечает аналитик.

Публицист Голубь также отмечает, что процесс голосования организован на хорошем уровне. На всех участках соблюдаются правила честного волеизъявления и санитарные нормы. По словам собеседника издания, полностью исключить возможность нарушений нельзя. Но уровень организации показывает, что ЦИК заинтересована сделать голосование максимально чистым, чтобы его результат никто не смог оспорить.

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Автор: Илья Романович
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