Баширов: самую большую явку на голосование по поправкам к Конституции стоит ожидать 1 июля

Многие россияне воспринимают 1 июля как основной день голосования по поправкам к Конституции РФ. Именно в этот день можно ожидать самую большую явку за всю неделю, заявил политолог Марат Баширов.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершается 1 июля. На данный момент наблюдатели не фиксируют значительных нарушений, а само голосование проходит спокойно. Самую большую явку стоит ожидать именно в последний день, заявил изданию Nation News Марат Баширов.

Приток граждан на избирательные участки 1 июля связан с тем, что этот день объявлен выходным. Кроме того, россияне привыкли, что голосование проводится в один день, добавил Баширов. Процедура, которая растянута на несколько дней, непривычна для граждан РФ.

Неделя голосования по поправкам к Конституции РФ началась 25 июня. Последний день голосования назначен на 1 июля. Он объявлен выходным по всей России.