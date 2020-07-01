Президент России Владимир Путин 1 июля выразит свою гражданскую позицию относительно принятия изменений в Основной закон страны. Его примеру последует и председатель правительства Михаил Мишустин.

Глава государства проголосует на одном из избирательных участков, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что место, время и другие детали сообщат позже, передает РИА Новости. Путин традиционно голосует на участке номер 2151 в Российской академии наук.

"...он будет голосовать так, чтобы не подвергать риску свое здоровье и здоровье окружающих", — отметил Песков.

Первое в истории России семидневное всенародное голосование началось 25 июня. Оно завершится первого июля.