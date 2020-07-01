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Путин проголосует на избирательном участке 1 июля

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4:40   1 Июля 2020
Общество

Путин проголосует на избирательном участке 1 июля

Путин проголосует на избирательном участке 1 июля

Президент России Владимир Путин 1 июля выразит свою гражданскую позицию относительно принятия изменений в Основной закон страны. Его примеру последует и председатель правительства Михаил Мишустин.

Глава государства проголосует на одном из избирательных участков, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что место, время и другие детали сообщат позже, передает РИА Новости. Путин традиционно голосует на участке номер 2151 в Российской академии наук.

"...он будет голосовать так, чтобы не подвергать риску свое здоровье и здоровье окружающих", — отметил Песков.

Первое в истории России семидневное всенародное голосование началось 25 июня. Оно завершится первого июля.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #поправки #конституция #голосование2020

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