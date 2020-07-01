Судоходцы Мурманской области проголосуют по поправкам в открытом море

Мурманская область удивляет: 1 июля в открытом море будут принимать голоса по поправкам в Конституцию РФ 154 участковых избирательных комиссии. УИКи расположатся на судах, которые в день голосования выйдут из портов.

Всего в северном регионе работают 597 избирательных участков, включая «морские». На них трудятся более 4,5 тысячи людей, рассказали «Политике сегодня» в избиркоме Мурманской области.

Участки для волеизъявления россиян подготовлены по наставлениям Роспотребнадзора: температуру измеряют, руки дезинфицируют, СИЗы и одноразовые ручки выдают. Для сохранения дистанции между присутствующими на полу - линии, а на входе и выходе подошвы обуви продезинфицируют специальные коврики.

«В течение дня помещения для голосования обрабатываются дезинфицирующими средствами», — рассказали ПС в мурманском избиркоме.

Для голосующих на дому сотрудники комиссии подготовили индивидуальные пакеты с бюллетенем, ручкой, маской и перчатками. Члены избиркома к ним придут в одноразовом защитном халате, с экраном для защиты лица, дезинфицирующими средствами и также в перчатках.

1 июля - день основного голосования по поправкам в Конституцию РФ. Этот день объявлен выходным.