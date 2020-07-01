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 Главный день голосования по поправкам к Конституции стартовал в Петербурге

Главный день голосования по поправкам к Конституции стартовал в Петербурге
ОП Магаданской области сообщает об отсутствии нарушений на голосовании

ОП Магаданской области сообщает об отсутствии нарушений на голосовании

 Более трехсот членов общественной палаты следят за ходом голосования в Магаданской области

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7:53   1 Июля 2020
Россия

Судоходцы Мурманской области проголосуют по поправкам в открытом море

Судоходцы Мурманской области проголосуют по поправкам в открытом море

Мурманская область удивляет: 1 июля в открытом море будут принимать голоса по поправкам в Конституцию РФ 154 участковых избирательных комиссии. УИКи расположатся на судах, которые в день голосования выйдут из портов.

Всего в северном регионе работают 597 избирательных участков, включая «морские». На них трудятся более 4,5 тысячи людей, рассказали «Политике сегодня» в избиркоме Мурманской области.

Участки для волеизъявления россиян подготовлены по наставлениям Роспотребнадзора: температуру измеряют, руки дезинфицируют, СИЗы и одноразовые ручки выдают. Для сохранения дистанции между присутствующими на полу -  линии, а на входе и выходе подошвы обуви продезинфицируют специальные коврики.

«В течение дня помещения для голосования обрабатываются дезинфицирующими средствами», — рассказали ПС в мурманском избиркоме.

Судоходцы Мурманской области проголосуют по поправкам в открытом море

Для голосующих на дому сотрудники комиссии подготовили индивидуальные пакеты с бюллетенем, ручкой, маской и перчатками. Члены избиркома к ним придут в одноразовом защитном халате, с экраном для защиты лица, дезинфицирующими средствами и также в перчатках.

1 июля - день основного голосования по поправкам в Конституцию РФ. Этот день объявлен выходным.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #новости #общество #конституция #голосование2020

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