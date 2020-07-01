Члены избиркомов ДФО перед голосованием обследовались на COVID-19

Корреспондент «Политики сегодня» пообщался с главами избирательных комиссий Хабаровского и Забайкальского краев, чтобы узнать, как в регионах организовали голосование по поправкам в Конституцию на фоне утихающего коронавируса.

Оба субъекта следуют правилам Роспотребнадзора, защищая здоровье не только голосующих, но и сотрудников избиркомов, волонтеров, правоохранителей, наблюдателей и журналистов. Есть разметка для сохранения дистанции, пункты обработки рук, выдачи СИЗов и дистанционного измерения температуры. Мебель и оборудование в краевых УИКах расставлены так, чтобы соблюдалось расстояние от полутора до двух метров.

Глава забайкальского избиркома Светлана Судакова в комментарии «Политике сегодня» отметила, что голосование проходит в просторных помещениях с открывающимися окнами. Там, где это возможно, используются два выхода, а также оборудованы санитарные комнаты.

Сотрудники ИК Забайкальского и Хабаровского краев обследовались на COVID-19 перед началом голосования, рассказали их руководители. Также они получили средства индивидуальной защиты, а работникам забайкальских УИКов выдали запас питьевой воды и одноразовую посуду.

Председатель хабаровского краевого избиркома Геннадий Накушнов рассказал, как происходит процесс голосования от лица избирателя:

«Согласно схемы передвижения участник голосования подходит к члену комиссии, который находится в маске, перчатках, с экраном для лица. Для получения бюллетеня предъявляется паспорт, не передавая документ в руки, в развернутом виде с самостоятельным перелистыванием страниц. С целью идентификации личности кратковременно снимается (опускается) маска. Бюллетень заполняется в кабинке для голосования, на которых сняты спереди шторки. Использованные одноразовые маску и перчатки выбрасывают в закрывающийся крышкой контейнер, после чего повторно обрабатываются руки антисептическим средством. На выходе из помещения (места) для голосования участник голосования наступает на влаговпитывающий коврик».

Участки Хабаровского края проветривают и делают влажную уборку каждый час, а в Забайкалье такая процедура проводится два раза в день – перед и после рабочего дня. Ежечасно же обработку будут проводить только 1 июля.

Геннадий Накушов добавил, что в хабаровском регионе работает 781 избирательный участок. При их подготовке у избиркома не возникало трудностей.

1 июля - основной день голосования по поправкам в Конституцию. Этот день объявлен выходным.